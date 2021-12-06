"Жовтих" регіонів тепер більше – список карантинних зон

Станом на ранок, 6 грудня, в Україні розширилася "жовта зона" адаптивного карантину. Сьогодні до неї увійшла Закарпатська область, повідомляє Сьогодні.

Про це свідчать дані МОЗ.

Нагадаємо, що епідеміологічні показники стабілізувалися у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях. Але рішення щодо їх виходу з "червоного" рівня має приймати Держкомісія з ТЕБ та НС.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Київ,

Вінницька область,

Волинська область,

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Житомирська область,

Запорізька область,

Івано-Франківська область,

Київська область,

Луганська область,

Львівська область,

Миколаївська область,

Одеська область,

Рівненська область,

Сумська область,

Херсонська область,

Хмельницька область,

Черкаська область,

Чернігівська область.

"Помаранчева зона"

Полтавська область.

"Жовта зона"