"Жовтих" регіонів тепер більше – список карантинних зон

"Жовтих" регіонів тепер більше – список карантинних зон

Станом на ранок, 6 грудня, в Україні розширилася "жовта зона" адаптивного карантину. Сьогодні до неї увійшла Закарпатська область, повідомляє Сьогодні.

Про це свідчать дані МОЗ.

Нагадаємо, що епідеміологічні показники стабілізувалися у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях. Але рішення щодо їх виходу з "червоного" рівня має приймати Держкомісія з ТЕБ та НС.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • Київ,
  • Вінницька область,
  • Волинська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Донецька область,
  • Житомирська область,
  • Запорізька область,
  • Івано-Франківська область,
  • Київська область,
  • Луганська область,
  • Львівська область,
  • Миколаївська область,
  • Одеська область,
  • Рівненська область,
  • Сумська область,
  • Херсонська область,
  • Хмельницька область,
  • Черкаська область,
  • Чернігівська область.

"Помаранчева зона"

  • Полтавська область.

"Жовта зона"

  • Тернопільська область,
  • Кіровоградська область,
  • Чернівецька область,
  • Харківська область,
  • Закарпатська область.

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