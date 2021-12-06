"Жовтих" регіонів тепер більше – список карантинних зон
Станом на ранок, 6 грудня, в Україні розширилася "жовта зона" адаптивного карантину. Сьогодні до неї увійшла Закарпатська область, повідомляє Сьогодні.
Про це свідчать дані МОЗ.
Нагадаємо, що епідеміологічні показники стабілізувалися у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях. Але рішення щодо їх виходу з "червоного" рівня має приймати Держкомісія з ТЕБ та НС.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Київ,
- Вінницька область,
- Волинська область,
- Дніпропетровська область,
- Донецька область,
- Житомирська область,
- Запорізька область,
- Івано-Франківська область,
- Київська область,
- Луганська область,
- Львівська область,
- Миколаївська область,
- Одеська область,
- Рівненська область,
- Сумська область,
- Херсонська область,
- Хмельницька область,
- Черкаська область,
- Чернігівська область.
"Помаранчева зона"
- Полтавська область.
"Жовта зона"
- Тернопільська область,
- Кіровоградська область,
- Чернівецька область,
- Харківська область,
- Закарпатська область.