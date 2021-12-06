Два учасники зустрічі міністрів ОБСЄ у Стокгольмі заразилися коронавірусом

Керівництво ОБСЄ було поінформоване про те, що станом на 5 грудня дві особи, які були присутні на зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі, після заходу отримали позитивні результати тесту на COVID-19, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Швеції.

"Додаткові випадки не можуть бути виключені. Учасники могли заразитися СOVID-19 протягом одного або кількох днів зустрічей 2-3 грудня" , - зазначається у повідомленні.

Позитивний результат тесту на COVID-19 зафіксовано у міністра закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто. Він також встиг взяти участь у засіданні уряду своєї країни у п'ятницю. Хаавісто повідомив про свій результат тесту шведської колеги Анн Лінде.

У зустрічі у Стокгольмі брали участь понад 50 міністрів закордонних справ, зокрема України, США, Великої Британії, Росії.