Канада не розширюватиме військову місію в Україні

Канада на тлі нарощування російських військ біля кордонів України не планує збільшувати свій військовий контингент у нашій країні.﻿ Про це сказав новий начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі в інтерв’ю "The Globe&Mail", повідомляє Depo.ua.

"Що ми робимо з операцією UNIFIER ... так це показуємо довготермінову відданість Україні. Але слід бути дуже обачними стосовно балансу між стримуванням та ескалацією, а також щодо сприйняття з іншого боку. У цьому випадку провідну роль обов’язково має відігравати дипломатія" , – сказав він.

За словами Ейрі, збільшення кількості військ в Україні може спровокувати Росію, тому, на його думку, необхідно бути "дуже обережними".

Начальник Штабу оборони Канади наголосив, що потенційних супротивників завжди треба сприймати серйозно.

"Протягом всієї історії війни розпочиналися через потенційні прорахунки" , – сказав Ейрі.

Як відомо, канадська місія в Україні є однією з найбільших іноземних тренувальних місій в Україні, вона налічує понад 200 військовослужбовців.