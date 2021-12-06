Чемпіонові світу Камбососу не цікавий бій із українцем

Джордж Камбосос назвав імена боксерів, з ким би хотів провести наступний бій – це Джервонта Девіс та Раян Гарсія, повідомляє Сьогодні.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос вважає поєдинок із володарем регулярного титулу WBА Джервонтою Девісом привабливішим, ніж із Василем Ломаченком. При тому, що українець був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

За словами Камбососа, якщо він не домовиться про поєдинок з чемпіоном WBC Девіном Хейні, то насамперед придивиться до кандидатур Девіса та Раяна Гарсії.

"Я думаю, що бій з Девісом крутіший, ніж з Ломаченком. А ще є Гарсія. Він однозначно опиниться в обоймі" , - сказав Джордж Камбосос.

Нещодавно Камбосос побив Лопеса, котрому програв Ломаченко.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко 11 грудня проведе бій проти колишнього чемпіона світу Річарда Коммі. Цікаво, що боксерська асоціація Гани закликала всіх мешканців країни молитись за перемогу свого земляка Коммі.