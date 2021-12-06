У Німеччині заявили, що вже пізно зупиняти "Північний потік-2"
Голова Мюнхенської конференції з безпеки німецький дипломат Вольфганг Ішингер вважає, що газопровід "Північний потік-2" зупинятиме вже пізно, повідомляє Oilpoint.
Про це він сказав в інтерв’ю газеті Handelsblatt.
"Північний потік-2" залишається не лише проблемою у відносинах з Україною та Європарламентом, а й трансатлантичною проблемою", — заявив Ішингер, додавши, що"зараз, напевно, занадто пізно зупиняти газопровід".
За словами дипломата, Конгрес США не розуміє, чому Німеччина не робить себе менш залежною від російського газу і з погляду Вашингтона фактично субсидує Росію.
Він зазначив, що Німеччина не повинна ставити себе у залежність від американської внутрішньої політики, але необхідно переконатися, що США, як і раніше, правильно розуміють політику ФРН.
Ішингер додав, що потреби Німеччини в імпорті газу в середньостроковій перспективі не зменшаться, якщо країна збирається відмовитися від вугілля після відмови від ядерної енергетики до 2030 року.