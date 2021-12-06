Тіна Кароль у міні-сукні: пікантні кадри з чорним котом
Тіна Кароль не дає нудьгувати своїм шанувальникам і регулярно балує їх ефектними і гарячими зйомками і новими роботами в різних сферах, пише Марина Настевич, РБК-Україна.
Незвичайна і стильна фотосесія була опублікована в Instagram артистки. Кадри зроблені на повністю чорному тлі з акцентом на ніжки Тіни, на яких красуються чорні босоніжки на підборах, прикрашені камінчиками.
Також виконавиця спокусливо позувала в міні-сукнях чорного і білого кольору, демонструючи стрункі ніжки і стильне взуття.
Біля ніг Тіни стояли ляльки-чоловіки в чорних смокінгах, а особливої атмосферності фото додав чорний кіт, який склав їй компанію.