Nissan Z GT500 прийде нас зміну боліду GT-R

Японська компанія Nissan відправила "на пенсію" купе R35 GT-R. Тепер честь марки у популярному японському гоночному чемпіонаті з кільцевих гонок Super GT Series захищатиме абсолютно нова модель Nissan Z GT500, повідомляє Обозреватель.

Болід презентували на гоночній трасі Fuji International Speedway, а вже незабаром автомобіль візьме участь у новому сезоні чемпіонату Super GT Series.

Новинка замінить у перегонах модель GT-R GT500, яка успішно використовувалася в кільцевій серії протягом останніх 13 років і змогла завоювати 5 чемпіонських титулів. Використання моделі Z має привернути увагу любителів швидкості до нового покоління спорткара, презентація якого відбулася у серпні цього року.

За винятком фар головного світла всі інші деталі та елементи автомобіля створені "з чистого листа". Джерело: Nissan

Одного погляду на болід Nissan Z GT500 достатньо, щоб зрозуміти, наскільки відрізняються гоночний та дорожній версії машини. За винятком фар головного світла всі інші деталі та елементи автомобіля створені "з чистого листа". Кузов моделі повністю виготовлений з легкого та міцного вуглепластику. Розширені колісні арки дозволяють вмістити гоночні "сліки", а численні аеродинамічні елементи – збільшити притискну силу на високих швидкостях.

Відповідно до регламенту чемпіонату, автомобіль отримає у своє розпорядження 2-літровий турбований 4-циліндровий мотор, здатний розвивати потужність до 650 к.с. Для порівняння, у дорожній версії під капотом розташовується V6 3.0 із двома турбінами, який має у своєму активі 405 к.с.

Відповідно до регламенту чемпіонату, автомобіль отримає у своє розпорядження 2-літровий турбований 4-циліндровий мотор. Джерело: Nissan