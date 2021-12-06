Nissan Z GT500 прийде нас зміну боліду GT-R

Японська компанія Nissan відправила "на пенсію" купе R35 GT-R. Тепер честь марки у популярному японському гоночному чемпіонаті з кільцевих гонок Super GT Series захищатиме абсолютно нова модель Nissan Z GT500, повідомляє Обозреватель.

Болід презентували на гоночній трасі Fuji International Speedway, а вже незабаром автомобіль візьме участь у новому сезоні чемпіонату Super GT Series.

Новинка замінить у перегонах модель GT-R GT500, яка успішно використовувалася в кільцевій серії протягом останніх 13 років і змогла завоювати 5 чемпіонських титулів. Використання моделі Z має привернути увагу любителів швидкості до нового покоління спорткара, презентація якого відбулася у серпні цього року.

За винятком фар головного світла всі інші деталі та елементи автомобіля створені "з чистого листа"
За винятком фар головного світла всі інші деталі та елементи автомобіля створені "з чистого листа". Джерело: Nissan

Одного погляду на болід Nissan Z GT500 достатньо, щоб зрозуміти, наскільки відрізняються гоночний та дорожній версії машини. За винятком фар головного світла всі інші деталі та елементи автомобіля створені "з чистого листа". Кузов моделі повністю виготовлений з легкого та міцного вуглепластику. Розширені колісні арки дозволяють вмістити гоночні "сліки", а численні аеродинамічні елементи – збільшити притискну силу на високих швидкостях.

Відповідно до регламенту чемпіонату, автомобіль отримає у своє розпорядження 2-літровий турбований 4-циліндровий мотор, здатний розвивати потужність до 650 к.с. Для порівняння, у дорожній версії під капотом розташовується V6 3.0 із двома турбінами, який має у своєму активі 405 к.с.

Відповідно до регламенту чемпіонату, автомобіль отримає у своє розпорядження 2-літровий турбований 4-циліндровий мотор
Відповідно до регламенту чемпіонату, автомобіль отримає у своє розпорядження 2-літровий турбований 4-циліндровий мотор. Джерело: Nissan
"Z GT500 символізує готовність Nissan приймати виклики та привносити азарт у наше життя", – коментує Ашвані Гупта, один з топменеджерів Nissan.

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