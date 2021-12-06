Резніков очікує нарощування Росією військ на кордоні до 175 тисяч

Очільник українського Міністерства оборони Олексій Резніков не виключає, що найближчим часом РФ може стягнути до українського кордону додаткові війська, повідомляє The Page.

За його оцінкою, якщо нинішня тенденція збережеться, число російських солдатів поблизу нашої країни може зрости до 175 тисяч з 94 тисяч, наявних нині.