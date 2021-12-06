Резніков очікує нарощування Росією військ на кордоні до 175 тисяч
Очільник українського Міністерства оборони Олексій Резніков не виключає, що найближчим часом РФ може стягнути до українського кордону додаткові війська, повідомляє The Page.
За його оцінкою, якщо нинішня тенденція збережеться, число російських солдатів поблизу нашої країни може зрости до 175 тисяч з 94 тисяч, наявних нині.
"Ймовірність цього тренду при такому нарощуванні, природно, є. Ми це чудово розуміємо, відстежуємо, і для нас немає жодних несподіванок, ми готові", – сказав Резніков в коментарі естонському виданню ERR.