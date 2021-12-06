Українські фехтувальники здобули "золото" на Кубку світу

У румунській Тімішоарі завершився етап юніорського Кубка світу з фехтування на рапірах. Збірна України виборола на турнірі дві нагороди, повідомляє 24 Канал.

У другий день змагань збірна України здобула золоту нагороду. Команда у складі Аліни Полозюк, Ольги Сопіт, Крістіни Петрової та Катерини Буденко завоювала історичну нагороду для країни.

На шляху до фіналу українки перемогли представниць Угорщини, а також впевнено здолали команду з Польщі.

У вирішальній зустрічі збірну України очікували росіянки. З самого старту протистояння українки зуміли вийти в лідери. Перед останнім боєм представниці України вели рахунок з перевагою всього у два уколи – 26:24.

Полозюк і Рассолова у вирішальному поєдинку зуміли збільшити свій відрив на шість пунктів.

До того ж цей бій вийшов найдинамічнішим. Українки удвох нанесли 24 уколи (14:10), тобто найбільше за всіх, порівнюючи з попередніми протистояннями.