Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Харківської та Донецької областей, де, як очікується, візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя Збройних сил України та вручить державні нагороди військовослужбовцям, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент також візьме участь у церемонії присвоєння почесних найменувань та врученні бойових прапорів військовим частинам Збройних Сил України.

У понеділок о 18:00 одночасно у Харкові, Києві, Краматорську Донецької області, Львові, Одесі та військовому містечку Озерне у Житомирській області розпочнуться урочистості на честь 30-річчя ЗСУ, між цими населеними пунктами буде проведено телеміст. Зеленський візьме участь в урочистостях у Харкові, вони пройдуть на площі Свободи.

У рамках урочистостей відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, пройдуть церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами.