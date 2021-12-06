У 2021 році надходження від ліцензій та акцизів зросли

За 11 місяців 2021 року надходження до зведеного бюджету від акцизного податку та плати за ліцензії на здійснення операцій з підакцизними товарами становило 97,4 млрд грн. Це на 10,2% більше за план, повідомляє UBR.

Лише за листопад сума сягнула 9,5 млрд грн, "плюс" 9,4% до плану, заявили у Державній податковій службі.

У порівнянні з січнем-листопадом минулого року надходження зросли на 16,5%, або 13,8 млрд грн. А у листопаді-2020 – на 21,5%, або 1,7 млрд грн.

У листопаді основні види підакцизних товарів – алкоголь, тютюнові вироби та пальне – поповнили держбюджет на 7,5 млрд грн – порівняно з жовтнем сума збільшилася на 1,1 млрд грн, або на 17,2%, а листопадом минулого року – на 0 ,8 млрд грн, або 12,5%.