"Виплати" за вакцинацію: українцям розсилають повідомлення нібито від "МОЗ"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що від імені міністерства шахраї надсилають українцям інформацію з проханням надіслати номер картки для отримання 1000 гривень за повний курс вакцинації, повідомляє Ділова столиця.

Про це Ляшко розповів на брифінгу.

Він повідомив, що МОЗ таких повідомлень нікому не надсилало.

"Від імені Міністерства охорони здоров'я надсилають інформацію з проханням надіслати номер картки та інші персональні дані для отримання 1000 гривень за повний курс щеплення. Насправді від імені міністерства жодних повідомлень не формувалося та не надсилалося громадянам" , — сказав міністр.

Нагадаємо, 15 листопада президент Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки, за якою громадяни, щеплені від COVID-19 двома дозами вакцини, можуть отримати по тисячі гривень через програму "Дія".

Глава держави зазначив, що ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів до спортзалів, відвідування кінотеатрів, театрів або купити квитки на поїздки всередині країни.

За словами Зеленського, до кінця року на програму буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022 року. Президент запевнив, що ця програма діятиме не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень усім вакцинованим громадянам України, зокрема літнім людям.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров пояснив, що ці гроші стануть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг. Їх неможливо буде отримати готівкою на руки.

Пізніше стало відомо, що витратити тисячу гривень можна буде протягом 4 місяців.