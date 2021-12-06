Хакери спустошили криптобіржу Bitmart

Кіберзлочинець або група хакерів атакувала криптобіржу Bitmart та обчистили її криптовалютні гаманці. Сума збитків досягла $196 млн, повідомляє Обозреватель.

Першою про злом повідомила компанія з кібербезпеки та аналізу даних у блокчейні Peckshield. Її фахівці виявили, що 4 грудня зловмисники вивели близько $100 млн із мережі Ethereum (ETH), але пізніше стало відомо, що вони вивели ще $96 млн через Binance Smart Chain (BSC).

За підрахунками експертів, було вкрадено близько 27 різних криптовалют. Зокрема такі альткоїни, як Binance Coin, Safemoon, BowsCoin, BNBBPay, а також значна кількість мем-коінів, таких як Baby Doge Inu, Floki Inu та Moonshot.

У Peckshield зазначають, що вкрадені кошти хакери перевели до Ethereum за допомогою децентралізованого обмінника 1inch. Після цього, щоб замаскувати шлях токенів, злочинці провели їх через мікшер конфіденційності Tornado Cash.

Тим часом спочатку у Bitmart наполегливо заперечували злом своїх гаманців. На численні запитання клієнтів модератори в Telegram-каналі називали таку інформацію фейковою.

Джерело: PeckShield Inc.

Але пізніше на сайті криптобіржі частково підтвердили те, що сталося. У компанії це назвали " великомасштабним порушенням безпеки, пов'язаним з деякими нашими "гарячими" гаманцями в ETH та BSC".

"Зараз ми проводимо ретельну перевірку безпеки і в міру просування публікуватимемо оновлення. На даний момент ми тимчасово припиняємо зняття коштів " , – попередили в Bitmart, зазначивши, що сума вкрадених коштів становить $150 млн.

Генеральний директор Bitmart Шелдон Ся пояснив те, що сталося тим, що ключі до двох гаманців, на яких його криптобіржа зберігає свої активи, були скомпрометовані. За його словами, решта коштів перебуває в безпеці.

Криптобіржа зобов'язалася компенсувати збитки, які зазнали їхні клієнти. Компанія виплачуватиме гроші з власних коштів.

"Зараз ми робимо все можливе, щоб відновити налаштування безпеки та нашу роботу" , – додав Ся.

Він уточнив, що операції зі зняття та поповнення балансу будуть відновлені 7 грудня.