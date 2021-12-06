Держдеп: Загроза для України від РФ дуже серйозна
Нарощування Росією військ на кордоні з Україною є дуже серйозною загрозою для Києва. Наслідки вторгнення будуть жахливими. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю шведському телеканалу SVT, повідомляє Корреспондент.
"Загроза дуже серйозна, тому що те, що ми спостерігали, - це зосередження значних сил біля кордону з Україною. Ми бачили зусилля з дестабілізації всередині України, пропагандистської кампанії проти України в соціальних мережах, яка за своїми масштабами збільшилася приблизно в десять разів", - сказав дипломат.
При цьому він нагадав, що таке вже було.
"Справжня проблема полягає в наступному: ми вже бачили це раніше. Ми бачили це у 2014 році. Зрештою, ми тоді стали свідками вторгнення російських сил і тих, хто на них працює, в Україну", - пояснив Блінкен.
Водночас глава Держдепу висловив сподівання, що після його переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Стокгольмі Росія обере шлях деескалації в українському питанні та відведе свої війська від кордону.
В іншому випадку, попередив він, з боку Вашингтона стосовно Москви буде введено серйозні заходи -
"те, від чого США утримувалися в минулому під час серйозних розбіжностей із Росією".