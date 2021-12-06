На Філіпа Кіркорова склали 90 протоколів за несплату дорожніх штрафів
На співака та шоумена Філіпа Кіркорова склали 90 адміністративних протоколів за ухилення від сплати дорожніх штрафів, їх розглянуть 14 грудня, повідомляє РИА Новости.
До мирового судді судової дільниці №422 Таганського району м. Москви надійшло 90 адміністративних матеріалів, порушених на підставі протоколів про адміністративні правопорушення щодо Кіркорова Філіпа. Судові засідання призначені на 14 грудня, повідомили у прес-службі Таганського суду Москви.
По кожному з протоколів, виписаних столичною державтоінспекцією, Кіркорову загрожує покарання у вигляді адміністративного штрафу у дворазовому розмірі від несплаченої суми, але не менше однієї тисячі рублів, або адміністративний арешт терміном до 15 діб, або обов'язкові роботи терміном до 50 годин.