СБУ візьмуть свідчення у колишніх полонених "Ізоляції"

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо одного з колишніх ватажків «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція». СБУ заявила, що під його керівництвом терористи утримували і катували громадян, зокрема військових.

Як повідомила прес-служба﻿ СБУ, керівника "Ізоляції" було затримано в Києві.

Встановлено, що він керував в’язницею, яку у 2014 році облаштували на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. Туди звозили незаконно затриманих українців. За вказівками зловмисника до людей чинили насильство і психологічний тиск, повідомила СБУ.

Крім того, за даними досудового розслідування, він особисто брав участь у катуванні потерпілих.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі органів безпеки встановлюють всіх потерпілих від протиправної діяльності зловмисника.

СБУ звертається до людей, яких незаконно утримували у в’язниці «Ізоляція», постраждалих від злочинних дій її очільника, або були свідками цих фактів, повідомити до Головного слідчого управління СБУ за телефонами: