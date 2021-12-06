СБУ візьмуть свідчення у колишніх полонених "Ізоляції"
Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо одного з колишніх ватажків «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція». СБУ заявила, що під його керівництвом терористи утримували і катували громадян, зокрема військових.
Як повідомила прес-служба СБУ, керівника "Ізоляції" було затримано в Києві.
Встановлено, що він керував в’язницею, яку у 2014 році облаштували на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. Туди звозили незаконно затриманих українців. За вказівками зловмисника до людей чинили насильство і психологічний тиск, повідомила СБУ.
Крім того, за даними досудового розслідування, він особисто брав участь у катуванні потерпілих.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі слідчі органів безпеки встановлюють всіх потерпілих від протиправної діяльності зловмисника.
СБУ звертається до людей, яких незаконно утримували у в’язниці «Ізоляція», постраждалих від злочинних дій її очільника, або були свідками цих фактів, повідомити до Головного слідчого управління СБУ за телефонами:
- (044) 255-50-69,
- (093) 458-06-77 (з використанням месенджерів WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).