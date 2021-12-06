Розпалася ще одна пара українського шоу-бізнесу

Актор та екс-учасник шоу «Танці з зірками» Олексій Суровцев поділився з послідовниками в Instagram неприємною новиною, він розлучився зі своєю дівчиною, призером чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодібілдингу Анною Скворцовою після двох років стосунків, повідомляє WomanEL.

«Дякую тобі за все. За те, що дбала, любила. За те, що божеволіли разом. Але ми так і не навчилися дивитися в одному напрямку, а дивилися одне на одного. Не навчилися розуміти та підтримувати… Екстремальні американські гірки закінчилися, бо один із нас не зміг цього витримати і захотів зійти. Будь щаслива. Від душі…» — наголосив 39-річний актор.

Свою посаду він супроводжував спільним фото з Анною.

Фото: Instagram Олексія Суровцева

До того ж він попросив шанувальників не ставити йому зайвих запитань.