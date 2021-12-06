Місяцехід виявив загадковий об'єкт

На знімку об'єкт схожий на хижину, але щоб достеменно дізнатися, що це насправді, місяцеходу потрібно ще два-три місяці, повідомляє Корреспондент.

Китайський місяцехід Yutu 2 від національного космічного управління (CNSA) відобразив на поверхні Місяця незвичайний знімок раніше невідомого об'єкта. Про це пише Space.

Астрономи порівнюють об'єкт із хижиною.

Фото зроблене за 80 метрів від кратера Фон Карман. Місяцехід його зняв у листопаді цього року.

Однак наблизитися до "хижини" Yutu 2 зможе не раніше, ніж за два-три місяці.

Тим часом учені припускають, що цей об'єкт - це величезний валун. Також вважається, що на Місяць він потрапив унаслідок зіткнення.

Луноход обнаружил загадочный объект CNSA/Our Space