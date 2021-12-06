Названі найкращі ноутбуки для геймерів

Ноутбук Asus ROG Zephyrus G15 був обраний найкращим комп'ютером для геймерів у 2021 році. Про це, посилаючись на The Verge, повідомляє Лента.ру.

За словами журналістів, Zephyrus G15 виявився одним із найлегших ігрових комп'ютерів. Модель похвалили за наявність передових чіпів від AMD та Nvidia, дисплея з частотою 165 герц, якісну аудіосистему.

"Це не тільки найкращий ігровий ноутбук, який ви можете купити, але й один із найкращих ноутбуків" , - підсумували автори.

На друге місце рейтингу помістили Razer Blade Pro 17, який фахівці відзначили за найкращу ігрову продуктивність та рекордний екран із частотою оновлення 360 герц. На третьому місці опинився Asus ROG Strix G15 Advantage Edition, який отримав акумулятор з автономністю дев'ять годин. Razer Blade 14 був названий найкращим девайсом з 14-дюймовим екраном, Alienware X17 - топовим комп'ютером з екраном 4K.

Asus ROG Strix Scar 15 журналісти відзначили за наявність просунутого RGB-підсвічування, Razer Blade 15 Advanced - за вагу в два кілограми, Asus ROG Zephyrus G14 - за зручну клавіатуру.

Насамкінець автори підкреслили, що топові пристрої у сегменті починають дешевшати. Так, журналісти помітили, що на ринку все частіше з'являються комп'ютери з дисплеєм роздільною здатністю 1440 пікселів вартістю дешевше 2000 доларів.