Царьов розповів, що актив Партії регіонів допоміг створити "ЛНР"

Екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов розповів, як актив Партії регіонів допомагав йому проводити в Луганську незаконний референдум за утворення "ЛНР" у 2014 році, повідомляє Депо.

"У Луганську без активу Партії регіонів, я не провів би референдум" , - зізнався Царьов в інтерв'ю, відео якого розмістив на своєму каналі﻿ представник переселенців з Донецька в ТКГ Денис Казанський.