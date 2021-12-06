Царьов розповів, що актив Партії регіонів допоміг створити "ЛНР"
Екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов розповів, як актив Партії регіонів допомагав йому проводити в Луганську незаконний референдум за утворення "ЛНР" у 2014 році, повідомляє Депо.
"У Луганську без активу Партії регіонів, я не провів би референдум", - зізнався Царьов в інтерв'ю, відео якого розмістив на своєму каналі представник переселенців з Донецька в ТКГ Денис Казанський.
"Тоді ми зібрали актив: мери міст приїхали і керівники партійних організацій, я їх зібрав разом з Болотовим (Валерій Болотов - перший ватажок "ЛНР" - ред.), були ще народні депутати в залі. Я представив Валерія Болотова, сказав, що він - народний лідер, давайте разом. І ми провели тоді референдум", - зазначив Царьов.