Шахтар - Шериф: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти молдавського "Шерифа". Гра відбудеться 7 грудня в Києві, повідомляє УНІАН.
Шахтар - Шериф: де дивитися поєдинок
У прямому ефірі протистояння команд покаже медіасервіс MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".
Стартовий свисток пролунає о 22.00.
Нагадаємо, що "Шахтар" вже втратив шанси на євровесну. У цій зустрічі "гірники" будуть боротися тільки за очки для України в таблицю коефіцієнтів УЄФА, призові гроші, а також за престиж.
"Шахтар" - "Шериф": перед матчем
- "Шахтар" ще не вигравав у поточному розіграші ЛЧ. Команда Роберто Де Дзербі набрала 1 очко в п'яти іграх і фінішує у своїй групі на останньому місці.
- "Шериф" зумів обіграти "Шахтар", а також "Реал" і гарантував собі історичну участь у плей-оф Ліги Європи.
- У першому колі "Шериф" виграв у "Шахтаря" з рахунком 2:0.
- Перед матчем ЛЧ "Шахтар" в рамках УПЛ розгромив "Львів" з рахунком 6:1. "Шериф" у своїй національній першості не зумів обіграти "Петрокуб" (0:0).
- Головним арбітром на цей поєдинок призначений Донатас Румшас з Литви.