Шахтар - Шериф: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти молдавського "Шерифа". Гра відбудеться 7 грудня в Києві, повідомляє УНІАН.

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У прямому ефірі протистояння команд покаже медіасервіс MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Стартовий свисток пролунає о 22.00.

Нагадаємо, що "Шахтар" вже втратив шанси на євровесну. У цій зустрічі "гірники" будуть боротися тільки за очки для України в таблицю коефіцієнтів УЄФА, призові гроші, а також за престиж.

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