Переговори Байдена та Путіна: названо час та теми розмови

Переговори президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена відбудуться 7 грудня о 17:00 (за київським часом) по захищеному відеозв'язку. Про це заявив у понеділок, 6 грудня, речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

"Ніякого прямого ефіру не буде. Ми покажемо, я думаю, перші кадри спілкування обов'язково. Зрозуміло, це будуть лише перші кадри, все спілкування проводитиметься у закритому режимі", - сказав він.

За його словами, початок переговорів очікується "в районі шостої вечора" (за московським часом).

"Ми вважаємо, що це буде досить грунтовна та тривала відеоконференція, це буде конференція по захищеному відеозв'язку. Думаємо, що вона буде тривалою за часом", - зазначив Пєсков.

Пєсков також відзначив теми, які порушать під час розмови:

Україна,

"просування" НАТО до кордонів РФ,

ініціатива президента Росії щодо гарантій безпеки.