ЄЦБ змінить дизайн банкнот євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує змінити дизайн банкнот євро. Робота з європейськими громадянами призведе до остаточного рішення у 2024 році, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Банкноти євро нікуди не подінуться. Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом в Європі, особливо в часи кризи, і на них як і раніше існує великий попит" , - сказала президент ЄЦБ Крістін Лагард.

За її словами, через 20 років прийшов час переглянути зовнішній вигляд банкнот, щоб "зробити їх більш придатними для європейців будь-якого віку і походження".

Процес редизайну почнеться зі створення фокус-груп, яким буде доручено зібрати думки людей з усієї зони євро за можливими темами для майбутніх банкнот євро. Консультативна група по одній експерту від кожної країни єврозони потім представить короткий список нових тем Керуючій раді ЄЦБ.

Члени консультативної групи вже призначені ЄЦБ на основі пропозицій національних центральних банків єврозони і представляють різні області, такі як історія, природні та соціальні науки, образотворче мистецтво і технології.

Сучасний дизайн банкнот євро заснований на темі "епох і стилів", представленої вікнами, дверними прорізами і мостами.

"Ми хочемо розробити банкноти євро, які європейські громадяни могли б ідентифікувати з собою і з гордістю використовували б в якості своїх грошей" , - сказав член Виконавчої ради ЄЦБ Фабіо Панетта.

За її словами, процес зміни дизайну банкнот євро буде йти паралельно з дослідженням цифрового євро".