МОЗ заявило про покращення ситуації з COVID-19 в Україні
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні покращується, проте існує ризик нової хвилі COVID-19, повідомляє Новое время.
Під час брифінгу він повідомив, що спад захворюваності триває четвертий тиждень поспіль.
За його словами, за тиждень кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилась на 15%, госпіталізацій — на 13%.
Проте, наголосив Ляшко, попри це епідемія ще не завершилася.
«Від імені всіх медиків України прошу всіх, хто ще не вакцинувався — зробити це якнайшвидше. Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби», — сказав глава МОЗ.