МОЗ заявило про покращення ситуації з COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні покращується, проте існує ризик нової хвилі COVID-19, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу він повідомив, що спад захворюваності триває четвертий тиждень поспіль.

За його словами, за тиждень кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилась на 15%, госпіталізацій — на 13%.

Проте, наголосив Ляшко, попри це епідемія ще не завершилася.