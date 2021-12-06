ЄС продовжив режим санкцій за порушення прав людини

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження на рік санкцій проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в різних країнах світу, повідомляє Європейська правда.

Санкції продовжуватимуть застосовувати до всіх фізичних та юридичних осіб, зазначених на даний момент у переліку, за винятком однієї померлої особи, що доводить список до чотирнадцяти фізичних та чотирьох юридичних осіб.