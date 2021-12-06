ЄС продовжив режим санкцій за порушення прав людини

ЄС продовжив режим санкцій за порушення прав людини

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження на рік санкцій проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в різних країнах світу, повідомляє Європейська правда.

Санкції продовжуватимуть застосовувати до всіх фізичних та юридичних осіб, зазначених на даний момент у переліку, за винятком однієї померлої особи, що доводить список до чотирнадцяти фізичних та чотирьох юридичних осіб.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує зобов’язання ЄС засуджувати порушення та зловживання щодо прав людини, де б вони не відбувалися, використовуючи всі інструменти, водночас підтверджуючи, що права людини є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними", - заявила Рада ЄС.

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