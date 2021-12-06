ЄС продовжив режим санкцій за порушення прав людини
Рада ЄС ухвалила рішення про продовження на рік санкцій проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в різних країнах світу, повідомляє Європейська правда.
Санкції продовжуватимуть застосовувати до всіх фізичних та юридичних осіб, зазначених на даний момент у переліку, за винятком однієї померлої особи, що доводить список до чотирнадцяти фізичних та чотирьох юридичних осіб.
"Сьогоднішнє рішення підтверджує зобов’язання ЄС засуджувати порушення та зловживання щодо прав людини, де б вони не відбувалися, використовуючи всі інструменти, водночас підтверджуючи, що права людини є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними", - заявила Рада ЄС.