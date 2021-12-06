Старомодно та дешево: 5 типів шаф, які безнадійно застаріли

Меблі, які вважалися писком моди та еталоном практичності, в наші дні можуть "перекочувати" в категорію пережитків минулого, повідомляє Профиль.

Далі в матеріалі популярні колись моделі шаф, які зараз виглядають старомодно і дешево.

Строкаті та яскраві

Подібні були у моді у 2000-х. Сьогодні такі меблі вписати в інтер'єр органічно навряд чи вдасться, до того ж для дизайну житлових відвідувань рекомендується дотримуватися колірного балансу. Шафа, наприклад, яскраво-червоного кольору, непогано виглядає лише за умови, якщо вона є акцентним елементом. Але в такому випадку це не повинна бути звичайна шафа з мас-маркету.

З декоративними малюнками

У 2000-х популярністю користувалися також шафи з декоративними візерунками. Передбачалося, що така особливість наголошує на витонченому смаку власника, але на практиці це могло виглядати досить дешево і несмачно. Таку модель рекомендується замінити однотонною, без подібних декоративних елементів.

З фотодруком

Ще один застарілий тренд 20-річної давності – шафи з фотодруком на фасадній частині. Як правило, як принт використовувалися фотографії квітів та різних пейзажів. На сторінках каталогів такі варіанти могли виглядати прийнятно, але насправді все виявлялося менш приємним. Особливо якщо фотодрук з краєвидами Парижа сусідив з ремонтом радянських часів.

Кутові діагональні

Такі типи шаф зручні з погляду функціоналу. Але вони також вийшли із моди. До того ж двері, що "відрізають" кут приміщення, досить сильно виділяються і погано позначаються на естетичних якостях інтер'єру. За бажанням можна використовувати шафи у формі літери "Г". Тоді геометрія приміщення залишиться непорушеною.

Класицизм

Меблі в цьому стилі в оточенні бюджетного інтер'єру виглядає досить безглуздо і виглядає дешево. Таку старомодну шафу краще замінити на сучасну. Зараз у моді розумна практичність, що поєднується з мінімалізмом.