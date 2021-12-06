Війна, "СП-2" та Донбас: очікування України від зустрічі Путіна та Байдена

Завтра, 7 грудня, відбудеться друга особиста зустріч президентів Росії та США. Особистою вона буде умовно: Путін та Байден побачаться по відеозв'язку, пише Максим Минин, Страна UA.

Утім, у світі до цього відео-сеансу ставляться не менш серйозно, ніж до очного саміту в Женеві минулого літа. Тим більше, що рішення проводити ці зустрічі приймалися з одного приводу: загрози війни за Україну.

Про зустріч у Женеві Путін та Байден домовилися після весняного загострення на Донбасі. Цього разу – після американських заяв, що Росія збирається атакувати Україну буквально цієї зими.

Україна, як то кажуть і Москва, і Вашингтон, буде предметом обговорення №1. Чого українцям чекати від завтрашньої онлайн-зустрічі Байдена та Путіна – далі у матеріалі.

Військова ситуація на Донбасі та навколо України

Цю тему заявлено як головну з боку США. Особисто Байден минулого тижня говорив, що зателефонує Путіну для того, щоб його "зупинити".

Вже з цього стає зрозумілим, що нагнітання розмов про російську військову загрозу для України служило, зокрема, для виправдання самого факту цієї зустрічі.

Таким чином, Байден намагається піти з-під тієї критики, на яку демократи свого часу піддавали Трампа за контакти з Путіним.

Росія ж незмінно каже, що нападати ні на кого не збирається, і на чільне місце ставить інші питання – наприклад, про гарантії нейтралітету України та збереження її позаблокового статусу.

І якщо розмови про "швидкий напад Путіна" служили лише фоном до цієї зустрічі, то, швидше за все, після неї вони зійдуть нанівець.

Але є й інші дані.

Так, сьогодні британська Financial Times повідомила, що США дуже активно переконували Євросоюз, що Росія справді планує атаку проти України.

Тобто США явно намагаються всі останні тижні консолідувати Європу проти Росії. Таким чином Байден хоче на зустрічі з Путіним говорити від імені всього Заходу, а не тільки Штатів.

Не виключено, що програма-максимум для США – пригрозити Москві вже від імені Євросоюзу новими санкціями, якщо Кремль не піде на поступки, що вимагаються американцями по Україні. Наприклад, "відмовиться відводити війська".

Але в Росії вже дають зрозуміти, що загроз не сприймають, і якщо почнеться санкційний шантаж, ситуація по Україні може піти в непередбачуваному напрямку. Від визнання "ДНР" та "ЛНР" до військової відповіді на активізацію дій ЗСУ на Донбасі.

Тому не можна виключати, що переговорні сторони мають і "план Б" – якісь більш-менш реалістичні домовленості про деескалацію навколо України. Але для цього потрібний прогрес на інші теми, пов'язані з Україною.

Мінські угоди

Будь-який прогрес щодо Донбасу та зняття загрози війни в Росії бачать через виконання політичної частини Мінських угод. Коли Україна набуде особливого статусу регіону і закріпить його у своїй Конституції, а ОБСЄ проведе вибори до ОРДЛО (тобто, до їхнього повернення в Україну).

На Заході ж цю тему оминають, і кажуть, що можна і без цих "болючих" для Києва умов обійтися. Тобто повернути території Україні без твердих гарантій їхньої автономії, як прописано у "Мінську-2".

Водночас, той самий Байден, будучи віцепрезидентом, закликав Україну практично до федералізації. І на прикладі Сполучених Штатів пояснював, що це не послабить, а зміцнить країну. Це відбувалося наприкінці 2015 року, коли Байден виступив у Раді.

Тоді ще йшли спроби вставити в Конституцію згадку про особливий статус Донбасу, і Захід тиснув на Україну, щоб це було зроблено. Проте правлячим колам в Україні повернення регіону було не потрібне. І процес усіляко зривали – в основному, через націоналістів, аби не допустити прийняття обумовлених щодо "Мінська-2" норм.

А потім тема перестала цікавити і американських демократів, які втягнулися у боротьбу проти Трампа, і почали робити все, щоб завадити йому вирішити українське питання та записати це собі в актив.

Після повернення Демократичної партії до виконавчої влади з'явився шанс, що Байден відновить політику 2015-2016 років, коли з Росією вели активні консультації щодо Мінських угод. А Україну намагалися змусити виконати їхню політичну частину.

Тобто, і у Байдена з Путіним ця тема порушуватиметься. Як один із факторів зняття ескалації по Україні.

Але треба розуміти, що через шість років після укладання "Мінська-2" дуже багато чого змінилося. Україна ухвалила закони, що суперечать Мінським угодам, і для імплементації особливого статусу Донбасу їх доведеться міняти. На що політичної волі у Києві ще менше, ніж у 2015 році.

Паралельно йде повним ходом російська паспортизація "республік" Донбасу та активна інтеграція їх у економічний простір РФ. Тобто сьогодні повернення до літери "Мінська-2" виглядає проектом утопічним.

Північний потік та транзит через Україну

Тут розмова буде досить зрозумілою – американцям хотілося б отримати гарантії транзиту газу через Україну після закінчення цьогорічного контракту 2024 року. Щоб газ не пішов на "Північний потік-2", і Київ не втратив грошей, а головне – російського газу, який потім оформлявся як відібраний "по реверсу" .

Ймовірно, що з цим навіть пов'язана військова істерія навколо " нападу Росії " . У середньостроковій перспективі для США це основне питання щодо України. Якщо вона залишиться без газу та грошей за транзит, американці зазнають великих витрат. І не лише іміджеві.

При цьому компенсувати Україні втрати по кілька мільярдів доларів на рік Штати, мабуть, зі своєї кишені не хочуть. Тому тиснуть на Росію, що так чи інакше завадять запуску "Північного потоку-2".

Тут цілком реальний якийсь обмін - Росія і раніше не виключала, що контракт з Україною буде продовжено, якщо Європа зможе гарантувати викуп збільшених обсягів газу.

Тобто основні торги будуть вестися навколо конкретних цифр, які дозволять і Москві гарантувати збільшення закупівель російського газу європейцями, і американцям оголосити про те, що врятували Україну від "газового зашморгу Кремля".

Розширення НАТО на схід

Це питання Росія ініціювала як основне для розмови двох президентів.

Якщо коротко, то Москва пропонує видати їй гарантії того, що НАТО чи окремі країни альянсу не розміщуватимуть у сусідніх з Росією державах небезпечні види озброєнь.

На Заході вже дали зрозуміти, що жодних гарантій підписувати не стануть. При цьому не можна виключати, що якісь неформальні домовленості щодо цього можуть виникнути. Як, наприклад, із НАТО, куди Україну не приймають абсолютно свідомо вже багато років, не бажаючи переступати за "червоні лінії" Кремля.

На Заході вже лунають голоси в експертній спільноті, що Україні треба дати зрозуміти про неможливість приєднання до альянсу.

Тобто певні коливання на Заході щодо питання України та НАТО вже помітні.

Чи буде досягнуто домовленостей у цьому напрямку під час розмови Байдена та Путіна – ми навряд чи дізнаємось із офіційних звітів про зустріч. Але ми зможемо судити про те, як розвиватиметься військова співпраця НАТО з Україною.

Важливо розуміти, що всі чотири теми для розмови щодо України будуть ув'язані між собою. І прогрес по одній із них може зрушити з мертвої точки інші.

До чого прийдуть президенти – побачимо вже найближчим часом.