Найбільш питущою країною визнана Австралія

Австралію назвали найбільш питущою країною у світі. Такий висновок випливає з результатів Глобального дослідження з наркотиків та алкоголю (GDR2021), повідомляє Вести.

Зазначається, що Global Drug Survey (GDS), заснована у 2012 році, є незалежною дослідницькою організацією, яка знаходиться у столиці Великобританії.

Організація, використовуючи зашифровану онлайн-платформу для збору анонімних даних про вживання наркотиків та алкоголю по всьому світу, з'ясувала, що за нинішній рік у середньому австралійці напиваються 26,7 раза, тобто близько двох разів на місяць. У першій трійці розташувалися Данія та Фінляндія (по 23,8 раза на рік).

У списку найменш питущих країн лідирують Румунія (10,6), Нова Зеландія (10,3) та Мексика (8,9).

У дослідженні брали участь понад 32 тис. респондентів із понад 20 країн.

Global Drug Survey (GDS) з'ясувала, що у середньому учасники опитування вживали алкоголь двічі на тиждень. За цим показником за рік лідирує Франція – там учасники дослідження повідомляли, що за останній рік пили спиртне 132 рази.

У Новій Зеландії цей показник виявився на рівні 120, у Нідерландах – 112. Останній рядок рейтингу зайняли США – 83 рази на рік.

Автори дослідження також з'ясували, як часто люди, які вживають алкоголь, жалкують про це.

Список таких країн:

Ірландія (28,4 раза на рік),

Польща (28,3 раза),

Нова Зеландія (27,4 раза).

Найменше про те, що вони пили алкоголь, жалкували громадяни Австрії (17,7), Фінляндії (17) та Данії (17).