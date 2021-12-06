Wizz Air скасувала 20 рейсів з України

Wizz Air скасувала 20 рейсів з України
Фото: facebook.com/vladkryklii

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air скасувала двадцять рейсів з України в період з початку наступного року до березня. Більшість скасування відбудеться після різдвяних свят, повідомляє Lowcostavia.

Згідно зі змінами в зимовому розкладі польотів Wizz Air, лоукост-авіакомпанія відмінила двадцять напрямків з України:

  • Київ – Салоніки – з 10 січня до 9 березня;
  • Київ – Венеція (Тревізо) – з 9 січня до 11 березня;
  • Київ – Неаполь – з 11 січня до 27 березня;
  • Київ – Нюрнберг – з 9 січня до 11 березня;
  • Київ – Катовіце – з 10 січня до 10 березня;
  • Львів – Мілан (Мальпенса) – з 14 січня до 5 березня;
  • Львів – Неаполь – з 10 січня до 5 березня;
  • Львів – Рим – з 10 січня до 8 березня;
  • Львів – Вільнюс – з 10 січня до 8 березня;
  • Львів – Меммінген – з 10 січня до 26 лютого;
  • Львів – Братислава – з 11 січня до 27 березня;
  • Львів – Будапешт – з 17 січня до 12 березня;
  • Харків – Відень – з 10 січня до 8 березня;
  • Харків – Рим – з 13 січня до 12 березня;
  • Харків – Дортмунд – з 4 січня до 24 лютого;
  • Одеса – Абу-Дабі – з 10 січня до 9 лютого;
  • Одеса – Будапешт – з 9 січня до 26 березня;
  • Запоріжжя – Вроцлав – з 14 січня до 27 березня;
  • Запоріжжя – Катовіце – з 15 січня до 6 березня;
  • Запоріжжя – Будапешт – з 11 січня до 27 березня.

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