Wizz Air скасувала 20 рейсів з України

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air скасувала двадцять рейсів з України в період з початку наступного року до березня. Більшість скасування відбудеться після різдвяних свят, повідомляє Lowcostavia.

Згідно зі змінами в зимовому розкладі польотів Wizz Air, лоукост-авіакомпанія відмінила двадцять напрямків з України: