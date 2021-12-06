Wizz Air скасувала 20 рейсів з України
Лоукост-авіакомпанія Wizz Air скасувала двадцять рейсів з України в період з початку наступного року до березня. Більшість скасування відбудеться після різдвяних свят, повідомляє Lowcostavia.
Згідно зі змінами в зимовому розкладі польотів Wizz Air, лоукост-авіакомпанія відмінила двадцять напрямків з України:
- Київ – Салоніки – з 10 січня до 9 березня;
- Київ – Венеція (Тревізо) – з 9 січня до 11 березня;
- Київ – Неаполь – з 11 січня до 27 березня;
- Київ – Нюрнберг – з 9 січня до 11 березня;
- Київ – Катовіце – з 10 січня до 10 березня;
- Львів – Мілан (Мальпенса) – з 14 січня до 5 березня;
- Львів – Неаполь – з 10 січня до 5 березня;
- Львів – Рим – з 10 січня до 8 березня;
- Львів – Вільнюс – з 10 січня до 8 березня;
- Львів – Меммінген – з 10 січня до 26 лютого;
- Львів – Братислава – з 11 січня до 27 березня;
- Львів – Будапешт – з 17 січня до 12 березня;
- Харків – Відень – з 10 січня до 8 березня;
- Харків – Рим – з 13 січня до 12 березня;
- Харків – Дортмунд – з 4 січня до 24 лютого;
- Одеса – Абу-Дабі – з 10 січня до 9 лютого;
- Одеса – Будапешт – з 9 січня до 26 березня;
- Запоріжжя – Вроцлав – з 14 січня до 27 березня;
- Запоріжжя – Катовіце – з 15 січня до 6 березня;
- Запоріжжя – Будапешт – з 11 січня до 27 березня.