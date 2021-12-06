Валютний ринок понеділка: хід торгів

Вже другий робочий день поспіль на міжбанківському валютному ринку спостерігається відносно збалансована торгівля. Щоправда, на відміну від п'ятниці, у понеділок робочий діапазон і ширший, і вищий за котируваннями – 27,37-27,41 гривень.

Охочих купувати по 27,40 і дорожче сьогодні небагато, але періодично такі покупці з'являються. Національний банк, як і в п'ятницю, на ринку не з'являється: учасники торгів добре справляються власними силами.

Невеликі хвилі на готівковому валютному ринку сьогодні відбуваються в діапазоні 27,36-27,40 гривень. Цінники на продаж валюти то зростають, то знижуються, але явної тенденції у той чи інший бік немає. Вранці готівкового «американця» продавали 27,36-27,37 гривень; до 11 години цінник виріс до 27,40 гривень, а до обідньої перерви повернувся до позначки 27,36 гривень. Відчувається, що ринок утомився і хоче хоч трохи відпочити після різких рухів другої половини листопада.

Євро на FOREX у першій половині дня продовжує малювати «американські гірки», які ми спостерігали минулого тижня. Спочатку він опустився до 1,1273 долара, а потім виріс до позначки 1,1310. Готівковий євро вранці понеділка продавали по 30,92-30,95 гривень, але на обід він подешевшав до 30,87-30,90 гривень.

Російський рубль у першій половині дня понеділка здійснює різкі коливання в межах інтервалу 73,50-73,90 рублів за долар; як і євро, він сьогодні явно не визначився, що робити: рости чи падати. У Києві готівковий рубль, як ми вранці і передбачали , подорожчав на 2 копійки: сьогодні його продають по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів.