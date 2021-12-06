Ілон Маск втратив 15 млрд доларів

Статки Ілона Маска скоротилися на 15,2 мільярда доларів після падіння акцій його електромобільного концерну Tesla і зараз становлять 268,9 мільярда доларів. Цінні папери найбільших американських технокомпаній почали дешевшати на тлі побоювань посилення інфляції та посилення грошово-кредитної політики в США, повідомляє Лента.Ру.

Маск втратив найбільше з власників великих IT-компаній. З 30 листопада акції Tesla впали на 11,4 відсотка з 1,14 тисяч доларів до 1,01 тисяч доларів. З моменту відкриття торгів на біржі Nasdaq 6 грудня цінні папери компанії подешевшали на 6,4 відсотка.

Статки Джеффа Безоса зменшилися на 2,7 мільярда доларів після падіння акцій Amazon, а співзасновник компанії з виробництва програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон втратив 2,6 мільярда доларів. Статки Марка Цукерберга впали на 1,3 мільярда доларів, до 114,7 мільярда після того, як акції його компанії Meta (колишня Facebook) обвалилися майже на 20 відсотків по відношенню до піку вартості, встановленого у вересні. За даними аналітиків Bloomberg, 10 найбагатших техномагнатів США втратили 27,4 мільярда доларів.

На початку грудня Маск також продав понад 934 тисячі акцій Tesla вартістю 1,01 мільярда доларів, щоб виконати свої податкові зобов'язання. Це лише одна із серії великих продажів акцій своєї компанії мільярдером. 11 листопада Маск вперше з 2016 року продав понад 2,5 мільйона опціонів на цінні папери Tesla, а через п'ять днів реалізував ще 934 091 акцію, врятувавши за них близько 930 мільйонів доларів.