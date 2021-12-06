На державних ТЕС запаси вугілля вдвічі нижчі від мінімально допустимого рівня

Запаси вугілля на державних ТЕС компанії "Центренерго" станом на 3 грудня залишаються в 2 рази нижчими від мінімально допустимого рівня, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За даними Міністерства енергетики, сумарно на 3 ТЕС державної компанії знаходиться 123,2 тис. тонн за мінімально допустимих 227,6 тис. тонн. На жодній із держТЕС фактичний запас вугілля не досягає мінімального необхідного рівня.

Найбільш критична ситуація на Вуглегірській ТЕС. На ній знаходиться 21 тис. тонн за мінімально допустимих 77,6 тис. тонн.

На Зміївській ТЕС знаходиться 59,5 тис. тонн із мінімально необхідних 99,4 тис. тонн. На Трипільській - 42,7 тис. тонн за необхідних 50,6 тис. тонн.

Нагадаємо, починаючи з вересня державні ТЕС "Центренерго" працюють мінімально допустимим складом обладнання. Через відсутність вугілля простоює 13-14 енергоблоків із 23. Ще 6 перебувають у ремонтах.

Простій енергоблоків державних ТЕС компанії "Центренерго" став однією з причин початку імпорту електрики з Білорусі.

Як повідомлялось, НКРЕКП призначила позапланову перевірку державної компанії "Центренерго" через відсутність вугілля на її ТЕС. Перевірка торкнеться також приватних ТЕС, у яких ситуація з вугіллям менш критична.