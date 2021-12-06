У Росії виявили перші випадки штаму "Омікрон"

У Росії виявлено перші випадки захворювання на штам коронавірусу "омікрон", його виявили у двох з 10 громадян, у яких був діагностований коронавірус. Про це з посиланням на Росспоживнагляд, повідомляє "Интерфакс".

У двох росіян, які повернулися з ПАР з позитивним ПЛР-тестом, підтвердили цей штам новий штам коронавірусу.

Всього коронавірус був підтверджений у 10 громадян, які повернулися з ПАР і суміжних країн, поміщених в обсерватор, уточнили у відомстві.

"Дослідження від інших пацієнтів продовжуються, ситуація знаходиться на особливому контролі Росспоживнагляду" , - сказали у федеральній службі.

У Росспоживнагляді запевнили, що вживають усіх необхідних заходів для захисту населення Росії від нового варіанта коронавірусної інфекції.

"Всі громадяни, які повертаються до Росії з ПАР та суміжних країн, тестуються на кордоні в момент прильоту, оглядаються та розміщуються у спеціально підготовлені обсерватори" , - йдеться у повідомленні.

В обсерваторах громадяни проходять щоденне ПЛР-тестування, перебувають під медичним наглядом. З появою симптомів чи позитивного результату ПЛР-тесту вони ізолюються у бокси інфекційних стаціонарів.