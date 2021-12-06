Слава Камінська зворушила милими фото дочки-іменинниці
Українська співачка Слава Камінська зворушливо привітала з днем народження свою дочку Лауру, якій 6 грудня виповнилося 6 років, пише Марина Настевич, РБК-Україна.
У своєму Instagram артистка опублікувала добірку милих і яскравих фото з іменинницею і трепетне звернення до малятка.
На деяких фото дівчинка зображена разом з татом Едгаром Камінським, з яким виконавиця розлучилася, проте підтримує дружні стосунки.
"Плюшка наша улюблена, яка ж ти неймовірна. Я іноді не вірю, що ти - моя дочка, тому що таких, як ти, потрібно заслужити, намолити, виплакати. Якщо Ангели на землі є, то ти явно одна з них. Наша мудра не по роках дівчинка, з Днем народження! Живи, люби і веселися, і продовжуй радувати світ своєю добротою і харизмою. Тато, Едгар Камінський, я все життя буду тобі вдячна за наших дітей", - душевно привітала доньку Камінська.