Слава Камінська зворушила милими фото дочки-іменинниці

Українська співачка Слава Камінська зворушливо привітала з днем народження свою дочку Лауру, якій 6 грудня виповнилося 6 років, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

У своєму Instagram артистка опублікувала добірку милих і яскравих фото з іменинницею і трепетне звернення до малятка.

На деяких фото дівчинка зображена разом з татом Едгаром Камінським, з яким виконавиця розлучилася, проте підтримує дружні стосунки.

Слава Камінська підкорила милими знімками дочки-іменинниці (фото: instagram.com/babaslavka)