Коли прийдуть морози до 15 градусів і нижче: прогноз

В Україні після 7 січня 2022 року, коли православні відзначають Різдво Христове, очікується різке похолодання. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, пише Таисия Ерохина, Телеграф.

За її словами, різке зниження температури по всій території країни очікується від Різдва Христового, 7 січня, до Хрещення Господнього, 19 січня. У цей період прийде справжня зима: з морозами та сильними снігопадами.

"Похолодання очікується в межах тижня точно. Нічні температури можуть опускатися не лише до -15 градусів, а й нижче. І денні будуть негативні", - повідомила Мартазінова.

У зв'язку із періодом похолодання, додає вчена, можуть виникнути проблеми у працівників сільського господарства. Справа в тому, що у грудні та перед Різдвом в Україні не очікується сильних морозів, а вдень ймовірні і плюси.

Тобто за таких умов сніг, який хоч і випадатиме, не встигне утворити сніговий покрив на землі. Отже, різкі морози можуть пошкодити озимі — сільськогосподарські зернові, які потребують перезимівлі в умовах знижених температур.