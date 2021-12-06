У Manhart додали заряд потужному універсалу Mercedes-AMG

Це прощальна ода останньому Mercedes з V8 від німецького тюнера, повідомляє 24 Канал.

4-літровий двигун V8 серії M177 чудово себе показав як у стокових Mercedes, так і в спортивних версіях від AMG. Під капотом універсала Mercedes-AMG C63 S він забезпечував 510 кінських сил та 700 Нм. Майстри Manhart показали, що це далеко не все, на що здатний могутній V8.

Звичайний універсал Mercedes-Benz C-Class спочатку втілився в спортивну версію AMG C63, пізніше вийшла продуктивніша версія C63 S, яка стала основою для тюнінгу в ательє Manhart. Таким чином, для універсала це вже третій етап посилення.

Manhart CR 700 Wagon отримав комплект із турбонаддувом, оновлений турбокомпресор, карбоновий повітрозабірник, оновлений проміжний охолоджувач та переналаштований ЕБУ. Внаслідок цього потужність зросла до 712 л. с., а момент, що крутить, до 920 Нм. Завдяки змінам, застосованим до 9-швидкісної коробки AMG Speedshift MCT, ці показники продуктивності дозволяють Manhart CR 700 прискорюватися від 100 до 200 кілометрів на годину всього за 5,5 секунди.

Візуально Manhart CR 700 має типову для тюнера тему дизайну, поєднуючи чорний колір і золотистий декор. Фірмові колеса Concave One із плямою чорного кольору також мають золоті смужки на обід.

Підвіска також була налаштована з гвинтовими регульованими пружинами Manhart. Гальмівну систему та інтер'єр Manhart готові покращити за індивідуальним бажанням замовника. Ціни на Manhart CR 700 тюнер не розкриває публічно.

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основі Mercedes-AMG C63 S/Manhart

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основі Mercedes-AMG C63 S/Manhart

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основі Mercedes-AMG C63 S/Manhart

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основі Mercedes-AMG C63 S/Manhart

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основі Mercedes-AMG C63 S/Manhart

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основі Mercedes-AMG C63 S/Manhart

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основі Mercedes-AMG C63 S/Manhart

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основі Mercedes-AMG C63 S/Manhart

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основі Mercedes-AMG C63 S/Manhart

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основі Mercedes-AMG C63 S/Manhart