На Рівненщині обрано запобіжний захід чоловікам, які напали на слідчого

Чотирьом мешканцям Рівненщини, які напали на слідчого поліції, обрано запобіжний захід Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Молодикам може загрожувати позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Про це повідомила прес-служба МВС﻿.

Так, група молодиків у Сарнах (Рівненська область) після словесного конфлікту зі співробітником поліції вистежила його, пошкодила ворота на обійсті та з кулаками накинулася спочатку на правоохоронця, а потім і на його дружину.

Аби захистити свою родину, поліцейському довелося застосувати травматичну зброю, зазначили в МВС.

У результаті троє осіб отримали поранення.

Наразі суд уже обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту трьом фігурантам, ще одному — буде обрано згодом.

За вчинені дії молодикам може загрожувати покарання: обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.