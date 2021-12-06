Мінськ заборонив ввезення низки товарів у відповідь на санкції ЄС

Мінськ запровадив заборону на ввезення низки товарів із країн, які застосовують антибілоруські санкції. Про це заявило МЗС Білорусі в понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У якості заходів у відповідь на незаконний зовнішній санкційний тиск, спрямований на підрив суверенітету Білорусі та погіршення добробуту білоруських громадян, з метою захисту національних інтересів уряд Республіки Білорусь прийняв рішення про введення заборони ввезення на територію країни низки товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські сакції", – ідеться в заяві на сайті МЗС.

Зазначається, що відповідна ухвала буде підписана в найкоротші терміни.

"Буде вжито необхідних заходів для насичення внутрішнього ринку аналогічними товарами з дружніх країн", – сказано у заяві.

Раніше, минулого четверга, ЄС оприлюднив п'ятий пакет персональних санкцій щодо Білорусі.