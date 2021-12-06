Промоутер заговорив про повернення Кличка

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум не впевнений, що Володимир Кличко варто спробувати побити рекорд Джорджа Формана, повідомляє Сьогодні.

Іноді виникають розмови про повернення Володимира Кличка. Наш боксер провів свій останній бій у квітні 2017 року. Програв нокаутом Джошуа.

Але Володимир неодноразово говорив, що може відновити кар'єру, щоб побити рекорд легендарного Джорджа Формана. Той у 1994 році у віці 45 років завоював титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF, ставши найстарішим чемпіоном світу в історії боксу.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум має сумнів, що Кличко варто знову боксувати.