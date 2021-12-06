Смертність від малярії у світі зросла: ВООЗ назвала причину

У 2020 році у світі зросла смертність від малярії через збої в системі охорони здоров'я ряду країн внаслідок боротьби з коронавірусом. У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) також відзначили зросле число хворих на небезпечну інфекцію.﻿ Про це, з посиланням на доповідь ВООЗ про малярію, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Згідно з даними ВООЗ, у 2020 році малярією захворіли близько 241 млн осіб. Померли від інфекції близько 627 тисяч хворих. У порівнянні з 2019 роком число тих, що заразилися інфекцією зросла на 14 млн, а померлих на 69 тисяч.

При цьому в організації підкреслили, що приблизно дві третини з додаткових смертей від захворювання (47 тисяч) були пов'язані зі збоями в системі охорони здоров'я ряду країн через пандемію коронавірусу. На тлі боротьби з COVID-19 були скорочені заходи щодо запобігання, діагностування та лікування малярії.

Водночас у ВООЗ зазначили, що ситуація з малярією "могла бути гіршою". На початку пандемії коронавірусу в організації прогнозували, що в ряді країн Африки число померлих від малярії може зрости удвічі

За даними організації, у 2020 році на Африканському континенті зафіксовано 95% всіх виявлених випадків малярії і 96% летальних випадків. При цьому 80% смертей від інфекції припадає на дітей у віці до 5 років.