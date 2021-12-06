Міграційна криза: біженці влаштували протест у білоруському таборі

Мігранти, які мешкають у тимчасовому притулку на складах логістичного центру в Білорусі, влаштували акцію протесту проти повернення додому, повідомляє Ділова столиця.

"На складах, які використовуються білоруськими службами для притулку іноземців, мігранти організували акцію протесту. Вони не хочуть повертатися до своїх країн, а хочуть дочекатися можливості прорватися до ЄС" , — написав міністр-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін у Twitter.

За його словами, у протесті також взяли участь діти. Учасники акції кричали: "Ми не хочемо їхати додому, ми хочемо їхати до Європи".