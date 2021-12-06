У "ДНР" заявили про наближення війни на Донбасі

"Глава ДНР" Денис Пушилін знову заявив про наближення війни на Донбасі. За його словами, ситуація погіршала, коли президентом України став Зеленський.

Про це повідомляє "Политика Страны".

"Ситуація, по суті, деградує. Порошенко з великим політичним досвідом він робив це філігранно - тобто мінський процес не виконувався, але принаймні це було в якихось там рамках" , - сказав Пушилін.

За Зеленського, за його словами, "все пішло взагалі врозріз".