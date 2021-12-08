На автовласників чекають нові штрафи за незареєстроване ГБО

У Верховній Раді пройшов реєстрацію законопроект №6379, який передбачає пом'якшення адмінвідповідальності за порушення порядку переобладнання транспортного засобу для роботи на газовому паливі чи альтернативних видах палива, повідомляє UBR.

Ініціатори проекту закону, серед іншого, пропонують пом'якшити штрафи за неоформлене газобалонне обладнання (ГБО).

Зокрема передбачається встановити адміністративне покарання у вигляді попередження або штрафу у розмірі 170 грн. Повторне порушення протягом року спричинить штраф у подвійному розмірі – 340 грн.

На цьому етапі за таке порушення карають відповідно до ч. 1 ст. 121 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП) – керування транспортним засобом, який має несправності або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм та стандартів. Штраф – 340 грн.

За повторну їзду без відповідних документів позбавляють права керування авто на строк від 3 до 6 місяців або загрожує адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Крім того, законопроект пропонує виділити окремою нормою у ст. 121 КУпАП відповідальність за керування транспортним засобом, переобладнаним для роботи на газовому моторному паливі або альтернативних видах рідкого та газового палива без дотримання відповідного порядку.

Нардепи обґрунтували такі зміни зростанням популярності газового виду палива серед автовласників через його ціну. При цьому перехід та оформлення документів потребує суттєвих фінансових витрат.

Законопроект пройшов реєстрацію у Раді 2 грудня. 6 грудня його передали на розгляд. Щоб зміни запрацювали, проект закону має відбутися два читання, після чого підпис під ним має поставити президент.