Купити та здати в оренду: Дія.Бізнес запустив розділ про землю

Портал Дія.Бізнес запустив новий розділ "Земельна реформа". Його мета – надати підприємцям актуальну інформацію щодо можливостей для розвитку власної справи у сфері земельних відносин, повідомляє Ліга.net.

Повідомляється, що на сторінці доступна інформація про нові можливості для землевласників, фермерів та громад, а також для тих українців, які раніше не мали змоги придбати та розпоряджатися землею.

Інформація розподілена за трьома напрямками: для землевласників, покупців та орендарів.

Зокрема, землевласник зможе дізнатися, кому він може продати земельну ділянку, за якою ціною, які документи для цього потрібні та які податки доведеться сплатити.

Покупець зможе отримати інформацію щодо умов купівлі землі.

Орендарю буде доступна інформація про пріоритет під час викупу землі та принцип реалізації переважного права, а також про нюанси дії договору оренди.

Також на сторінці доступні довідкові матеріали та інструкції щодо використання, купівлі/продажу та оренди земельної ділянки.