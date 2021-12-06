Ілон Маск "встановлює свої правила у космосі"

Ілон Маск "встановлює свої правила у космосі"

Глава Європейського космічного агентства (ЄКА) попередив, що уряди країн дозволяють технологічному мільярдеру Маску "встановлювати свої правила" у космосі, повідомляє Хайтек.

Генеральний директор Європейського космічного агентства (ЄКА) Йозеф Ашбахер в інтерв'ю газеті Financial Times виступив із застереженням. Він заявив, що компанії американського мільярдера Ілона Маска можуть зайняти домінуюче становище в космічній економіці, в якій бізнесмен вже диктує свої правила.

Йозеф Ашбахер, який обійняв посаду генерального директора ЄКА у березні, у коментарях для Financial Times закликав європейських лідерів припинити дозволяти Ілону Маску домінувати у космічній економіці. За його словами, готовність Європи допомогти Маску у розширенні його супутникового інтернет-сервісу Starlink може зашкодити конкурентам у регіоні.

«Космос буде набагато обмеженішим [з погляду] частот та орбітальних інтервалів, — підтвердив Ашбахер в інтерв'ю Financial Times. — Уряди Європи колективно мають бути зацікавлені у цьому та надати європейським провайдерам рівні можливості».

Зараз, згідно з The Independent, після чергового запуску Starlink 2 грудня під контролем компанії Ілона Маска опинилося понад третина всіх супутників на орбіті Землі. Раніше Німеччина подала заявку до Міжнародного союзу електрозв'язку з проханням дозволити Starlink запустити близько 40 000 супутників. Влада США вже дозволила Маску запустити 30 000 супутників. Він також планує подати заявку на отримання ліцензії в Індії.

«Є одна людина, яка володіє половиною активних супутників у світі. Де-факто він встановлює правила. Решта світу, включаючи Європу, реагує недостатньо швидко», — попередив Ашбахер.

Журналісти Financial Times зазначають, що після відправки останньої партії супутників Starlink компанія SpaceX встановила особистий рекорд успішного запуску ракет за один рік — лише 27 ракет. Компанія Ілона Маска контролює 37% (1753 супутника з 4841) від загальної кількості активних супутників на орбіті. Автори посилаються на дані трекера CelesTrak.

Зараз Starlink конкурує у проекті створення мега-угруповання супутників на низькій навколоземній орбіті з метою покращення широкосмугових послуг із OneWeb, компанією, яку підтримує уряд Великобританії. Amazon Project Kupier та уряди Китаю також мають плани по запуску супутників, які знаходяться на орбіті, близькій до Землі.

Новини

analytics