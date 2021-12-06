Ілон Маск "встановлює свої правила у космосі"

Глава Європейського космічного агентства (ЄКА) попередив, що уряди країн дозволяють технологічному мільярдеру Маску "встановлювати свої правила" у космосі, повідомляє Хайтек.

Генеральний директор Європейського космічного агентства (ЄКА) Йозеф Ашбахер в інтерв'ю газеті Financial Times виступив із застереженням. Він заявив, що компанії американського мільярдера Ілона Маска можуть зайняти домінуюче становище в космічній економіці, в якій бізнесмен вже диктує свої правила.

Йозеф Ашбахер, який обійняв посаду генерального директора ЄКА у березні, у коментарях для Financial Times закликав європейських лідерів припинити дозволяти Ілону Маску домінувати у космічній економіці. За його словами, готовність Європи допомогти Маску у розширенні його супутникового інтернет-сервісу Starlink може зашкодити конкурентам у регіоні.

«Космос буде набагато обмеженішим [з погляду] частот та орбітальних інтервалів, — підтвердив Ашбахер в інтерв'ю Financial Times. — Уряди Європи колективно мають бути зацікавлені у цьому та надати європейським провайдерам рівні можливості».

Зараз, згідно з The Independent, після чергового запуску Starlink 2 грудня під контролем компанії Ілона Маска опинилося понад третина всіх супутників на орбіті Землі. Раніше Німеччина подала заявку до Міжнародного союзу електрозв'язку з проханням дозволити Starlink запустити близько 40 000 супутників. Влада США вже дозволила Маску запустити 30 000 супутників. Він також планує подати заявку на отримання ліцензії в Індії.

«Є одна людина, яка володіє половиною активних супутників у світі. Де-факто він встановлює правила. Решта світу, включаючи Європу, реагує недостатньо швидко», — попередив Ашбахер.

Журналісти Financial Times зазначають, що після відправки останньої партії супутників Starlink компанія SpaceX встановила особистий рекорд успішного запуску ракет за один рік — лише 27 ракет. Компанія Ілона Маска контролює 37% (1753 супутника з 4841) від загальної кількості активних супутників на орбіті. Автори посилаються на дані трекера CelesTrak.

Зараз Starlink конкурує у проекті створення мега-угруповання супутників на низькій навколоземній орбіті з метою покращення широкосмугових послуг із OneWeb, компанією, яку підтримує уряд Великобританії. Amazon Project Kupier та уряди Китаю також мають плани по запуску супутників, які знаходяться на орбіті, близькій до Землі.