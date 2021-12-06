Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок торги на міжбанківському валютному ринку пройшли без участі Національного банку. Учасники торгів змогли досягти консенсусу.

Перша половина торгової сесії пройшла за явної ініціативи покупців валюти. Ті, кому треба було терміново придбати необхідний обсяг, особливо не торгувалися та брали за запропонованою ним ціною. Як наслідок, вже через 1,5 години після початку активної фази торгів котирування досягли максимальних значень, ненадовго піднявшись вище за рівень 27,40 гривень. Проте після обіду ситуація докорінно змінилася: готові купувати дорого, закінчилися, а невдовзі взагалі на ринку не залишилося нормальних покупців. Небагато спекулянтів почали занижувати ціну заявок, намагаючись змусити продавців віддавати зовсім дешево. І частково їм це вдалося.

Закрили торги понеділка на 0,5 копійки на купівлі та продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,30/27,40 (купівля/продаж).

Торги понеділка відкрилися широко: спред на відкритті становив 10 копійок. Перша угода на суму 0,5 млн. доларів за ціною 27,35 гривень пройшла о 9:26. Спочатку продавці були рішуче налаштовані і дешево віддавати валюту не збиралися. Тому котирування пішли вгору і на 10:50 досягли 27,41 гривень на купівлі, а перед цим – 27,435 гривень на продажу. Охочих продати за такими цінами знайшлося достатньо, і всі дорогі заявки на покупку швидко задовольнили. Згодом ще раз наближалися до рівня 27,40, але пробитися вище не вдалося. Після обіду покупці різко знизили активність і продавці були змушені скидати ціни, щоб продати хоч якось. До закриття торгів за умов повної відсутності попиту опустилися до денних мінімумів.

Котирування закриття торгів – 27,31/27,335 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився в 1,75 раза порівняно з минулою п'ятницею і склав 164,9 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,3946 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,3946 гривень. Офіційний курс долара на 7 грудня встановлено на позначці 27,3791 гривні за долар, зростання на 11,10 копійок.

встановлено на позначці 27,3791 гривні за долар, зростання на 11,10 копійок. Офіційний курс євро на 7 грудня встановлено на позначці 30,9055 гривень за євро, зростання на 7,78 копійок.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва протягом дня спочатку виріс у ціні, а потім подешевшав ще сильніше. До 11 години, за зростанням на міжбанку, цінник виріс до 27,40 гривень, а до 17 години подешевшав до 27,32-27,33 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1288 долара. Сьогодні євро продовжив здійснювати різкі рухи у відносно неширокому діапазоні: спочатку опустився до позначки 1,1273 долара, потім виріс до 1,1310 долара, а надвечір знову пішов униз. Готівковий євро вранці понеділка продавали 30,92-30,95 гривень; обіду він подешевшав до 30,87-30,90 гривень, а увечері можна було знайти євровалюту навіть за 30,85 гривень.

Російський рубль протягом дня малював «американські гірки» між рівнями 73,50 та 73,90 рублів за долар. Станом на 17:00 рубль торгують у вузькому діапазоні 73,82-73,92.

Готівковий рубль у Києві сьогодні подорожчав на 2 копійки, до 3,67-3,70 гривень за 10 рублів.