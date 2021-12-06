Мокрий сніг, дощі та плюсова температура: погода 7 грудня

Другий тиждень грудня розпочнеться з плюсової погоди в більшості регіонів України та не зовсім зимових опадів по всій території країни. Десь це буде мокрий сніг, але більшу частину території очікують дощі.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

У вівторок, 7 грудня, найхолодніше буде на заході України – там очікується від -2°С до 1°С і вдень, і вночі. У північних, а також у Житомирській, Вінницькій та Київській областях буде дещо тепліше – там обіцяють 0-4°С удень та від -1°С до 2°С уночі. У більшості ж центральних, а також у східних областях денна температура відійде ще далі від нульової – очікується 6-10°С удень та 1-5°С уночі. І найтепліше буде в південних областях та в Криму – близько 10-15°С удень та 6-9°С уночі.

Опади 7 грудня проявляться мокрим снігом у західних, північних, Київській та Житомирській областях, а також дощем у решті регіонів України. Вітер на всій території країни очікується на рівні 11-25 км/год у середньому. На півдні та в Криму можливі шкали до 29 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що вранці 7 грудня в більшості областей очікується туман, видимість 200-500 м, у західній частині на дорогах ожеледиця (рівень небезпеки – жовтий).

У столиці України, Києві, 7 грудня очікується температура повітря від 0°С до 2°С протягом дня, вітер 11-22 км/год і ожеледиця.