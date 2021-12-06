На Бурштинській ТЕС Ахметова виявили 11 порушень на енергоблоках

Державна інспекція енергетичного нагляду склала 11 актів розслідування технологічних порушень на Бурштинській теплоелектростанції, що належить ДТЕК Ріната Ахметова, повідомляє Ліга.net.

Основними причинами технологічних порушень на енергоблоках стали помилкові дії персоналу та неякісний ремонт обладнання.

Перевірки проводилися відповідно до листа секретаря РНБО від 25 жовтня 2021 року. Розслідування проводилось упродовж листопада.

У ході розслідування було оглянуто обладнання енергоблоків.

За даними інспекції, станом на 3 грудня складено 11 актів розслідування технологічних порушень на енергоблоках Бурштинської ТЕС, зокрема за наслідками подій, що сталися 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 та 13 листопада.

"За результатами роботи комісій встановлено, що основні причини виникнення технологічних порушень на Бурштинській ТЕС пов’язані з помилковими діями персоналу станцій під час експлуатації обладнання та неякісним ремонтом обладнання, що призвело до пошкодження зварних з’єднань та елементів поверхонь нагріву", – зазначається у повідомленні.

Водночас за результатами попередніх повідомлень про технологічні порушення, які сталися на енергоблоках № 1 та № 8 Бурштинської ТЕС, Держенергонаглядом буде додатково проведено позапланову перевірку, у ході якої, зокрема, перевірятиметься стан системи золошлаковідведення.