"Белавіа" усунули від світових взаєморозрахунків для перевезень

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) відключила білоруську державну авіакомпанію "Белавіа" від системи взаєморозрахунків BSP та системи CASS для вантажних авіаперевезень, повідомляє Ділова столиця.

"Ми підтверджуємо, що авіакомпанія "Белавіа" була відсторонена від участі у Програмі IATA з білінгу та розрахунків (BSP) та Системи розрахунків за вантажними рахунками (CASS)" , — заявили в Асоціації.

Система BSP уніфікує фінансові та інформаційні потоки, тим самим спрощуючи процедуру оформлення та продажу авіаквитків як самими авіакомпаніями, так і агентами. Система охоплює понад 370 авіакомпаній у 180 країнах світу, через неї проходить близько 70% непрямих продажів квитків. Система розрахунків за вантажними рахунками (CASS) призначена для проведення розрахунків між авіакомпаніями та експедиторами.