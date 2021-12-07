"Україну 24" звинуватили в поширенні проросійських тез – телеканал відреагував

Аналітики громадської організації "Центр протидії корупції" провели дослідження і з'ясували, що на телеканалі "Україна 24", що належить бізнес-структурам Ріната Ахметова, поширюють тези російської пропаганди, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в статті ЦПК для Atlantic Council, що містить аналіз токшоу "Хард з Влащенко".

"У ході аналізу випусків улітку дослідники ЦПК підрахували, що антизахідні наративи озвучували принаймні один раз в 30 з 40 випусків токшоу" , – йдеться в статті.

У ЦПК вважають, що багато тем програми Наталії Влащенко "ретельно повторювали поширені наративи кремлівської пропаганди".

"Теза про зовнішнє управління Україною звучала в 11 випусках, тоді як теза про ймовірну експлуатацію українських ресурсів Заходом озвучували в 6 випусках. Крім того, гості й ведуча шоу атакували антикорупційні органи, Національний банк України, наглядові ради державних компаній, а також озвучували тези з теорій змови про всемогутній вплив фінансиста Джорджа Сороса" , – відзначили в організації.

На думку аналітиків ЦПК, редакційна політика телеканалу навмисно допускала запрошення спікерів та гостей, які відомі своєю скептичною позицією стосовно євроатлантичного курсу України та партнерства із західними країнами. Зокрема, колишнього народного депутата Євгенія Мураєва та олігарха Вадима Новинського.

У ЦПК вважають, що антизахідну пропаганду в Україну озвучують на користь олігархам, яким не вигідні антикорупційні та демократичні реформи.

У "Медіа Групі Україна" (до якої входить і згаданий канал "Україна 24") відреагували на статтю, заявивши, що інститут свободи слова "вимагає нашої солідарності та захисту, у тому числі від умисних спроб звинуватити журналістів у політичній заангажованості та навіть державній зраді".

"Телеканали "Україна" та "Україна 24" завжди працювали заради сильної незалежної України. Вони є тим інформаційним майданчиком, де можуть бути почуті та знайти розуміння представники різних політичних сил" , – зазначили у медіагрупі.

Там також заявили, що вважають своєю місією бути таким майданчиком "який об'єднає навіть колишніх опонентів заради захисту соборної, незалежної, демократичної України".